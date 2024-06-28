Elazığ\'da Boşandığı Kadını 10 Yerinden Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı

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"Fahrettin Koca gibi bir isim daha istifa edecek"

ELAZIĞ'da boşandığı Enes Eyüp Koca tarafından 10 yerinden bıçaklanan Yüsra Binnaz Ç. (27), ağır yaralandı. Gözaltına alınan Enes Eyüp Koca, tutuklandı.

Olay, 22 Haziran günü Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Enes Eyüp Koca çocuğunu bırakmak bir süre önce boşandığı Yüsra Binnaz Ç.'nin kaldığı evin önüne geldi. Burada Koca ile eski eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Enes Eyüp Koca, yanında getirdiği bıçakla Yüsra Binnaz'ı 10 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüsra Binnaz Ç., ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Enes Eyüp Koca ise polis tarafından gözaltına alındı.

Yüsra Binnaz Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilirken, Enes Eyüp Koca emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.