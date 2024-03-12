Elazığ'da camiler gül suyu ile yıkanıyor - Son Dakika
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Elazığ'da camiler gül suyu ile yıkanıyor

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Elazığ'ın tarihi mahallesi Harput'ta bulunan camiler başta olmak üzere kent genelindeki bütün camiler gül suyu ile yıkanıyor.

12.03.2024 20:32  Güncelleme: 20:36
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Elazığ'da camiler gül suyu ile yıkanıyor

ELAZIĞ - Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Elazığ'ın tarihi mahallesi Harput'ta bulunan camiler başta olmak üzere kent genelindeki bütün camiler gül suyu ile yıkanıyor.

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte camilerde genel temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Ramazan ayı nedeniyle başta tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan camiler olmak üzere kent genelindeki bütün camiler temizlendi. Daha sonra camilerdeki halılar makine ile yıkandı. Ardından son olarak gül suyu ile temizlendi.

Ahmet Bey Cami imam hatibi Muhammet Atıf Yağışan, "Tüm halkımızın Ramazan ayı mübarek olsun. Camilerimiz önce yıkanıyor ardından gül suyu ile temizleniyor. Camiden güzel gül kokuları geliyor. Ramazan ayında bu çalışmaların yapılması ayrı bir güzellik ve mutluluk katıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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