Elazığ'da Camiler Ramazan'a Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Camiler Ramazan'a Hazırlanıyor

Elazığ\'da Camiler Ramazan\'a Hazırlanıyor
18.02.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yükümlüler, Elazığ'daki 44 camiyi ramazan öncesi temizleyerek ibadet için hazırlıyor.

Elazığ'da yükümlüler, kent merkezi ve kırsaldaki camilerde temizlik yaparak ibadethaneleri ramazana hazırlıyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, ramazan öncesinde 44 caminin temizliği için 61 yükümlü görevlendirildi.

Camilerde halıları temizleyen, camları ve duvarları silen, genel temizlik yapan yükümlüler, vatandaşların ramazanda ibadetlerini daha temiz ve ferah ortamda gerçekleştirmesi için çalışıyor.

Denetimli serbestlik altında geçireceği sürenin 3'te 1'ini kamu hizmeti sunarak tamamlayan yükümlülerin, bu çalışmalarla topluma yeniden kazandırılması amaçlanıyor.

Kentte camilerdeki temizlik ramazan boyunca sürecek.

"Yükümlülerimiz kamu yararına çok güzel işler çıkarıyor"

Elazığ Denetimli Serbestlik İl Müdürü İrem Pirinççi, AA muhabirine, denetimli serbestlik uygulamalarında temel amaçlarının bireyleri topluma kazandırmak olduğunu söyledi.

Pirinççi, ramazan öncesinde camilerde temizlik çalışması yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ramazan, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi arınmanın yoğun yaşandığı müstesna bir zaman dilimi. Bizler de bu aya hazırlanırken yalnızca bireysel değil, toplumsal bir hazırlığın da önemli olduğuna inanıyoruz. Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan bireylerimizle camilerimizde temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma sadece fiziki bir temizlik değil, aynı zamanda gönüllerin ve niyetlerin de tazelenmesine vesile olan anlamlı bir faaliyettir."

Camilerin birlik ve beraberliğin güçlendiği ortak manevi mekanlar olduğunu vurgulayan Pirinççi, şunları kaydetti:

"Denetimli serbestlik anlayışımızın temelinde bireyleri yalnızca denetlemek değil, onlara sorumluluk bilinci kazandırmak ve sosyal fayda üretmelerine imkan tanımak vardır. Kamuya yararlı işlerde görev alan yükümlülerimiz, topluma katkı sunmanın huzurunu yaşamakta ve kendilerini toplumun değerli bir parçası olarak hissetmektedir. Ramazan öncesinde başlattığımız temizlik faaliyetlerini ramazan boyunca da planlı şekilde sürdüreceğiz. Amacımız, vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz ve huzurlu ortamlarda yerine getirmelerine katkı sağlamaktır. Ceza odaklı değil, iyileştirici ve onarıcı bir yaklaşımı benimsiyoruz. Topluma kazandırılan her bireyin, toplumun geleceğine yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Yükümlülerimiz kamu yararına çok güzel işler çıkarıyor."

Pirinççi, ramazanın huzur ve bereket getirmesini dileyerek, çalışmaya katılan yükümlülere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Camiler Ramazan'a Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mike Tyson yine maça çıkacak İşte rakibi Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi

12:29
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
12:14
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
11:51
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 12:45:55. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Camiler Ramazan'a Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.