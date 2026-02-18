Elazığ\'da Camiler Ramazan\'a Hazırlanıyor

Elazığ'da yükümlüler, kent merkezi ve kırsaldaki camilerde temizlik yaparak ibadethaneleri ramazana hazırlıyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, ramazan öncesinde 44 caminin temizliği için 61 yükümlü görevlendirildi.

Camilerde halıları temizleyen, camları ve duvarları silen, genel temizlik yapan yükümlüler, vatandaşların ramazanda ibadetlerini daha temiz ve ferah ortamda gerçekleştirmesi için çalışıyor.

Denetimli serbestlik altında geçireceği sürenin 3'te 1'ini kamu hizmeti sunarak tamamlayan yükümlülerin, bu çalışmalarla topluma yeniden kazandırılması amaçlanıyor.

Kentte camilerdeki temizlik ramazan boyunca sürecek.

"Yükümlülerimiz kamu yararına çok güzel işler çıkarıyor"

Elazığ Denetimli Serbestlik İl Müdürü İrem Pirinççi, AA muhabirine, denetimli serbestlik uygulamalarında temel amaçlarının bireyleri topluma kazandırmak olduğunu söyledi.

Pirinççi, ramazan öncesinde camilerde temizlik çalışması yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ramazan, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi arınmanın yoğun yaşandığı müstesna bir zaman dilimi. Bizler de bu aya hazırlanırken yalnızca bireysel değil, toplumsal bir hazırlığın da önemli olduğuna inanıyoruz. Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan bireylerimizle camilerimizde temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma sadece fiziki bir temizlik değil, aynı zamanda gönüllerin ve niyetlerin de tazelenmesine vesile olan anlamlı bir faaliyettir."

Camilerin birlik ve beraberliğin güçlendiği ortak manevi mekanlar olduğunu vurgulayan Pirinççi, şunları kaydetti:

"Denetimli serbestlik anlayışımızın temelinde bireyleri yalnızca denetlemek değil, onlara sorumluluk bilinci kazandırmak ve sosyal fayda üretmelerine imkan tanımak vardır. Kamuya yararlı işlerde görev alan yükümlülerimiz, topluma katkı sunmanın huzurunu yaşamakta ve kendilerini toplumun değerli bir parçası olarak hissetmektedir. Ramazan öncesinde başlattığımız temizlik faaliyetlerini ramazan boyunca da planlı şekilde sürdüreceğiz. Amacımız, vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz ve huzurlu ortamlarda yerine getirmelerine katkı sağlamaktır. Ceza odaklı değil, iyileştirici ve onarıcı bir yaklaşımı benimsiyoruz. Topluma kazandırılan her bireyin, toplumun geleceğine yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Yükümlülerimiz kamu yararına çok güzel işler çıkarıyor."

Pirinççi, ramazanın huzur ve bereket getirmesini dileyerek, çalışmaya katılan yükümlülere teşekkür etti.