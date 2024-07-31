Elazığ'da çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi

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Elazığ'da çengel boynuzlu dağ keçileri böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da nesli tükenmekte olan ve koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından yayınlanan nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşamlarını sürdüren dağ keçileri Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi Hüseynik yolunda görüldü. Dağlık alanda otlanan iki boynuzlu dağ keçisi, doğasever tarafından görüntülendi. Çekilen görüntülerde keçiler, otlandıktan bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.