Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Elazığ\'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Elazığ'ın Rüstempaşa Mahallesi'nde Kazım Karabekir Caddesi üzerinde, aralarında husumet bulunan S.Y. ile M.A. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda M.A. ağır yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçan S.Y'yi gözaltına aldı.

28.02.2024 17:01  Güncelleme: 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde aralarında husumet bulunan S.Y. ile M.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu M.A. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan S.Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Kazım Karabekir, Fethi Sekin, Elazığ, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 17:27:47. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement