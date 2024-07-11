Elazığ'da çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Elazığ'da çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ'ın Yeni Mahalle Birlik Sokak'taki 5 katlı bir binanın 3. katındaki evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın sırasında mahsur kalan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise ayağını burktu. Dumandan etkilenen kişi ve itfaiye eri ambulansla hastaneye götürüldü. Yangın ekipler tarafından söndürüldü ancak evde hasar meydana geldi.

11.07.2024 23:03
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Elazığ'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, Yeni Mahalle Birlik Sokak'taki 5 katlı binanın 3. katındaki evini ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri de ayağını burktu.

Dumandan etkilenen kişi ile itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerce söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

Kaynak: AA

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