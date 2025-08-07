Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Keban ilçesinde çocuklara gezi programı gerçekleştirildi.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bağlı birimlerde kalan çocuklara Keban ilçesinde gezi düzenlendi.
Çocuklarla Keban Barajı, Çırçır Şelalesi, Fırat Nehri, Keban Köprüsü gezilerek, Fırat Nehri'nde tekne turu yapıldı.
Çocuklara, balık ikramında bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Çocuklara Gezi Programı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?