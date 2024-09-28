Elazığ'da Deprem Sonrası 602 Konut Yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da Deprem Sonrası 602 Konut Yapılıyor

Geniş Video İzle

Elazığ'da, depremzedeler için Güneykent Mahallesi'nde 602 konut inşaatı hızla devam ediyor.

28.09.2024 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremden etkilenen Elazığ'da imar çalışmaları sürüyor

ELAZIĞ - Deprem bölgesi Elazığ'da, rezerv alanı ilan edilen mahallelerde kalıcı konut çalışmaları hız kesmeden devam ederken Güneykent Mahallesi'nde 602 konutun yapımına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde ağır hasar alan kentlerden biri olan Elazığ'da yıkılan konutların yeninden inşası için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi tarafından rezerv alanlarda sürdürülen çalışmalarda binalar yükselirken, Güneykent Mahallesi'nde 602 konutun yapımı için çalışmalar başladı.

24 Ocak 2020 depreminden sonra Elazığ'da 35 bin konut inşa edilirken bu 35 bin konutun 13 bin 730 konutunun Güneykent Mahallesi'nde rezerv edildiğini aktaran Güneykent Mahalle muhtarı Necati Karataş, "Şu an itibariyle Güneykent Mahallesi Elazığ'ın en büyük ilçesinden daha büyük bir konuma geldi. Gayri resmi nüfusumuz 65 bin civarındadır. Bununla birlikte halen daha rezerv alanlarımız da 602 konutun yapıldığı şantiye alanındayız. Kısa bir süre içerisinde kırıcıları getirerek çalışmalara başladılar. Biz inanıyoruz ki 1 yıl içerisinde yapıları tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceklerdi. Çünkü çok ciddi manada çalışmalar hızla devam ediyor. Bu çerçevede mahallemiz büyümeye devam ediyor. Burada rezerv alanlarımız halen daha çok fazla. Yerleşik alanda yaşam alanlarımızı oluşturulması için de çalışmalar hızla sürüyor. Bununla birlikte 79 adet iş yeri ve 2 adet Aile Sağlık Merkezinin temelleri atılmaya başlandı 3 aya kadar da teslimatları yapılacak. Bunlarında tamamlanmasıyla birlikte buranın Elazığ'ın en gözde ve güzel mahallerinden birisi olacağını düşünüyoruz. Mahallemizin sınırları içerisinde çok fazla rezerv alan var. Hak sahipleri de çok fazla var. Şuan itibariyle ihaleye çıkan sadece 27 blokun olduğu 602 konutun çalışmaları devam ediyor" dedi.

Elazığ\'da Deprem Sonrası 602 Konut Yapılıyor
Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Güneykent, Ekonomi, Güncel, Deprem, Elazığ, Çevre, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Deprem Sonrası 602 Konut Yapılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
21:34 Kayseri’de skandal görüntüler Genç çift, AVM otoparkında güpegündüz kendilerinden geçti Kayseri'de skandal görüntüler! Genç çift, AVM otoparkında güpegündüz kendilerinden geçti
20:46 Biden’ın keyfine diyecek yok Nasrallah’ın ölümüyle ilgili ilk sözler Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 09:21:42. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Deprem Sonrası 602 Konut Yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement