Elazığ'da Dolandırıcılık Soruşturmasında 20 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Dolandırıcılık Soruşturmasında 20 Gözaltı

20.05.2026 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'daki dolandırıcılık soruşturmasında gözaltı sayısı 20'ye yükseldi, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Elazığ'daki "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "belgede sahtecilik" ve "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 20'ye yükseldi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltı kararı verilen özel hastanenin yönetim kurulu başkanı A.Ş, Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla yakalandı, bir şüpheli de Muğla'dan Elazığ'a gelerek teslim oldu.

Böylelikle soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 20'ye yükseldi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara ise devam ediliyor.

Olay

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Risk Esaslı Denetim Sistemi Koordinatörlüğünün 20 Haziran 2025'te Elazığ'daki bazı özel hastaneler ve yaşlı bakım merkezlerinin ortak hareket ettiğine yönelik risk tespitlerini içeren analiz raporunun hazırlanması üzerine müfettiş görevlendirilmiş, bu kapsamda edilen bilgilerin ardından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, yoğun bakım ihtiyacı bulunmayan özellikle yaşlı ve kimsesi olmayan hastaların usulsüz basamak dereceleriyle özel hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırılarak "yoğun bakım tedavisi alıyor" gibi gösterildiğine, Sosyal Güvenlik Kurumundan fazla para alabilmek için gerçekte solunum yetmezliği olmayan hastaya yetmezlik teşhisi girilerek solunum cihazının çalıştırıldığına ve cihaza hasta yerine balon bağlanması gibi hileli yöntemlere başvurulduğuna, ayrıca hastanelere gönderilen bakıma muhtaç hastaların bakım merkezi tarafından düşümü yapılmayarak kamudan ücretin mükerrer olarak tahsile devam edildiğine ve 13 Ağustos 2025'te bir hastanın özel hastanenin ruhsatsız yoğun bakım ünitesinde bulunduğu sırada ihmal sonucu hayatını kaybettiğine dair bilgilere ulaşılmıştı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elazığ, İzmir, Uşak ve Muğla'da ikamet eden ve aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 18 şüpheli "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "belgede sahtecilik" ve "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Güncel, Sağlık, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Dolandırıcılık Soruşturmasında 20 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı

16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:31:17. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Dolandırıcılık Soruşturmasında 20 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.