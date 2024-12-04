Elazığ'da Domuz Sürüsü Görüntülendi

Güncel

5 yıldır kendisine bakan esnafa vefa borcunu böyle ödedi

Elazığ'da domuz sürüsü görüldü

ELAZIĞ - Elazığ'da merkeze bağlı Gedikyolu köyünde yiyecek arayan domuz sürüsü görüldü.

Elazığ'da merkeze bağlı Gedikyolu köyünde domuz sürüsü görüntülendi. Domuz sürüsü bir süre tarlalarda yiyecek aradı. Köy sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen domuz sürüsü daha sonra gözden kayboldu.