Elazığ'da domuz sürüsü görüldü
ELAZIĞ - Elazığ'da merkeze bağlı Gedikyolu köyünde yiyecek arayan domuz sürüsü görüldü.
Elazığ'da merkeze bağlı Gedikyolu köyünde domuz sürüsü görüntülendi. Domuz sürüsü bir süre tarlalarda yiyecek aradı. Köy sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen domuz sürüsü daha sonra gözden kayboldu.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Domuz Sürüsü Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?