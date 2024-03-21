Elazığ\'da düğünde eşini öldüren zanlı yakalandı

Elazığ'da oğlunun düğününde, boşanma aşamasındaki eşini öldüren ve hamile kızını bacağından yaralayan zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 14 Eylül 2022'de Mustafa Temizer Parkı içerisindeki düğün salonunda, oğlunun düğününde boşanma aşamasındaki eşi Yasemin U'yu başından vurarak öldüren ve hamile kızını bacağından yaralayarak olay yerinden firar eden şüpheli Yaşar U'nun, Elazığ'da bir adreste bulunduğu bilgisine ulaştı.
Bugüne kadar polise yakalanmamak için belli aralıklarla şehir değiştirdiği tespit edilen Yaşar U'nun, kente gelerek Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan akrabalarını görmeye gittiğini tespit eden ekipler çalışma başlattı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Yaşar U'yu ikametin ahırında bulunan samanlık içerisinde saklanırken yakaladı.
Zanlının yapılan üst aramasında, iç çamaşırına gizlediği 1170 dolar, 220 avro, 3 bin 125 lira ve 437 gram altın kemer ele geçirildi.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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