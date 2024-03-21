Elazığ\'da düğünde eşini öldüren zanlı yakalandı

Erdoğan: Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de yaptığı konuşmada, enflasyonun hızlı bir düşüşe geçeceğini ve insanların refah seviyesinin artacağını söyledi. Ayrıca, depreme ayrılan kaynakların ve enflasyonun bütçe üzerindeki yükünün hafifledikçe ülkenin daha da büyüyeceğini belirtti. Erdoğan ayrıca, emeklilere banka promosyonu ödemesi yapılacağını duyurdu ve muhalefeti eleştirerek, zübük siyaseti olarak nitelendirdi.