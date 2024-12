Elazığ\'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi

Güncel

Elazığ'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

ELAZIĞ - Elazığ'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde engellilere ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde engellilere ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program slayt sunumu ile devam etti. Etkinlikte, Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören engelli bireyler tarafından tiyatro ve halk oyunları gösterisi sergilendi. Program sonunda, il protokolü tarafından engelli bireyler tarafından hazırlanan sergi alanı gezildi. Etkinliğe Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, kurum müdürleri, STK başkanları, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

2002 yılından itibaren Türkiye'de çok önemli bir değişim yaşandığı belirten Vali Hatipoğlu, "Türkiye'de zihinsel ve bedensen engelli kardeşlerimizin devlet ve toplum nezdinde onlara bakış açısından bir zihniyet devrimi yaşandı. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yapılan bu büyük değişimin şahidi olarak ifade ediyorum. Diğer tüm kalkınma hamleleri yapılır ama ülkede biz zihniyet devrimi yaşandı. Ailelerin ya izole ettiği yada hiçbir şekilde ilgilenmediği bireyler bugün alışveriş merkezlerinde, lokantalarda geziyor ve yemek yiyor. Bu benim için bir bayram havası içerisinde geçiyor" dedi.

Tüm engellilerin gününü kutlayan Belediye Başkanı Şerifoğulları ise "Engelli olmanın bir eksiklik olmadığını, hayatı farklı bir açıdan yakalayabilmek olduğunu ifade etmek istiyorum. Asıl engel uzuvlarda değil, hissetmeyen kalplerde, duymayan kulaklarda ve görmeyen gözlerdedir. Sevgiyle bakan bir çift gözün, samimiyet ve inançla çarpan bir kalbin üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur. Engelli bireylerimize fırsat verildiği takdirde sanattan spora, eğitimden siyasete kadar her alanda elde etmiş oldukları başarı hepimizin ortak gururudur. Göreve geldiğimiz günden itibaren engelli bireylerin bizler için çok kıymetli olduğunu her defasında ifade ettik ve 2022 yılında hizmete açmış olduğumuz Engelsiz Yaşam Merkezimizde, engelli bireylerimizin yaşama daha sıkı sarılabilmeleri için ekibimizle gayretli bir şekilde bugüne kadar çalıştık. Bu şehrin yöneticileri olarak her daim engelli bireylerin yanında olacağımızı ifade ediyoruz" diye konuştu.