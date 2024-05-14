Elazığ'da Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen '8. Engelsiz Uçurtma Şenliği' - Son Dakika
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Elazığ'da Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen '8. Engelsiz Uçurtma Şenliği'

Elazığ\'da Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen \'8. Engelsiz Uçurtma Şenliği\'

Elazığ'da Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen '8. Engelsiz Uçurtma Şenliği'nde engelli çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Beyyurdu Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde gerçekleştirilen şenlikte bir araya gelen özel çocuklar ve gençler, aileleri ve öğretmenleriyle uçurtma uçurarak eğlenceli vakit geçirdi. Müzik eşliğinde halayların çekildiği ve palyaço gösterilerinin de yer aldığı şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğe katılanlara pamuk şekeri ikram edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, geleneksel olarak düzenlenen uçurtma şenliğiyle özel çocuklara ve gençlere güzel bir gün yaşatmaya çalıştıklarını belirtti. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bugüne kadar birbirinden farklı etkinlikler düzenlediklerini aktaran Ergün, şunları kaydetti: 'Etkinlik programı kapsamında 10 Mayıs'ta engelli kardeşlerimizin üretmiş olduğu ürünleri sergiledik. O günden bugüne etkinliklerimiz devam ediyor. Etkinliklerimiz hafta boyunca farklı kuruluşlarda devam edecek. Bugün de bir kuruluşumuzda etkinlik yaparak uçurtma şenliği etkinliği düzenliyoruz. Engelli kardeşlerimiz başımızın tacıdırlar. Onlara gerekli özeni ve değeri göstermeliyiz, onlara şans tanımalıyız.'

14.05.2024 18:55
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Elazığ'da Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen "8. Engelsiz Uçurtma Şenliği"nde engelli çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Beyyurdu Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde gerçekleştirilen şenlikte bir araya gelen özel çocuklar ve gençler, aileleri ve öğretmenleriyle uçurtma uçurarak eğlenceli vakit geçirdi.

Müzik eşliğinde halayların çekildiği ve palyaço gösterilerinin de yer aldığı şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Şenliğe katılanlara pamuk şekeri ikram edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, yaptığı açıklamada, geleneksel olarak düzenlenen uçurtma şenliğiyle özel çocuklara ve gençlere güzel bir gün yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bugüne kadar birbirinden farklı etkinlikler düzenlediklerini aktaran Ergün, şunları kaydetti:

"Etkinlik programı kapsamında 10 Mayıs'ta engelli kardeşlerimizin üretmiş olduğu ürünleri sergiledik. O günden bugüne etkinliklerimiz devam ediyor. Etkinliklerimiz hafta boyunca farklı kuruluşlarda devam edecek. Bugün de bir kuruluşumuzda etkinlik yaparak uçurtma şenliği etkinliği düzenliyoruz. Engelli kardeşlerimiz başımızın tacıdırlar. Onlara gerekli özeni ve değeri göstermeliyiz, onlara şans tanımalıyız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen '8. Engelsiz Uçurtma Şenliği' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen '8. Engelsiz Uçurtma Şenliği' - Son Dakika
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