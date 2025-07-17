Elazığ'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

17.07.2025 00:19
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Elazığ'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı, 2 kişi hayatını kaybetti.

ELAZIĞ'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde bulunan Birkan Çelik (9) ve Kibar Çelik (24) öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karakoçan ilçesi, Bingöl- Elazığ kara yolu Kuruca mevkisinde meydana geldi. S.Ç. (44) idaresindeki 23 AFR 217 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada, takla atan otomobildeki Birkan Çelik ile Kibar Çelik öldü, sürücü S.Ç. ile H.İ. (47) ve E.N.Ç. (13) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cenazeleri ise hastane morguna götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Nursel ŞENGEZER-Tekin YALÇINKAYA/ELAAZIĞ,

Kaynak: DHA

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