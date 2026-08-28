Keban'da LED Ekran Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keban'da LED Ekran Devrildi: 5 Yaralı

Keban\'da LED Ekran Devrildi: 5 Yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen festivalde LED ekranın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen festivalde LED ekranın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaymakamlık ve Keban Belediyesi tarafından düzenlenen "7. Keban Su ve Balık Festivali" kapsamında vatandaşlar mehteran takımı eşliğinde, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan Musa Çoşkun Ortaokulu bahçesine kadar kortej halinde yürüdü.

Katılımcılar festivalin yapıldığı okulun bahçesine giriş yaptıkları esnada şiddetli rüzgarın etkisiyle sahnenin yanına kurulan LED ekran devrildi.

Olayda 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, alanda yaptığı konuşmada, yaşanan kaza ve olumsuz hava şartları nedeniyle festival kapsamındaki etkinliklerin iptal edildiğini, festivalin yarın devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA

Festival, Güncel, Elazığ, Keban, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keban'da LED Ekran Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı
İsrail’de Netanyahu ile aşırı sağcı bakan Ben-Gvir arasında sosyal medyada ’ortak liste’ tartışması İsrail'de Netanyahu ile aşırı sağcı bakan Ben-Gvir arasında sosyal medyada 'ortak liste' tartışması
Mazlum Abdi Danışmanlığa Atandı Mazlum Abdi Danışmanlığa Atandı
İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı 24 saatte ikinci kez hedef aldı İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı! 24 saatte ikinci kez hedef aldı
Bingöl’de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı Bingöl'de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı
İki ülke arasında ipler geriliyor Trump bu kez haritayı değiştirdi İki ülke arasında ipler geriliyor! Trump bu kez haritayı değiştirdi

21:23
Fidan hocanın Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı
21:14
İstanbul’da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
20:57
Komedyen Deniz Göktaş hakkında önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı
20:01
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam dünyasına “ittifak“ çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına "ittifak" çağrısı
18:53
Fidan hoca gözaltına alındı
Fidan hoca gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 22:16:11. #7.13#
SON DAKİKA: Keban'da LED Ekran Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement