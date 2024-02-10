Elazığ'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Elazığ\'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Elazığ'da kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Firari hükümlü T.K'nın adresi tespit edildikten sonra yapılan operasyonla hükümlü yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

10.02.2024 11:13
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Elazığ'da kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmada, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü T.K'nın adresi tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Elazığ'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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