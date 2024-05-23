Elazığ'da fırtınanın etkisiyle araçların üzerine ağaç devrildi - Son Dakika
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Elazığ'da fırtınanın etkisiyle araçların üzerine ağaç devrildi

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Elazığ'da gece saatlerinde aşırı fırtına nedeniyle Rüstempaşa Mahallesi'nde yola, üniversite mahallesinde ise park halindeki araçların üzerine ağaç devrildi. Olayda can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi.

23.05.2024 02:20
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Elazığ'da fırtınanın etkisiyle araçların üzerine ağaç devrildi

ELAZIĞ - Elazığ'da gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaç araçların üzerine devrildi.

Elazığ'da gece saatlerinde aşırı fırtına etkili oldu. Rüstempaşa Mahallesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle ağaç yola devrilirken, üniversite mahallesinde ise ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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