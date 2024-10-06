Elazığ\'da Fuhuş Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Güncel

Elazığ'da bir güzellik merkezine düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, isimsiz ve ruhsatsız faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde fuhşa teşvik, yer ve imkan sağlama, aracılık veya zorlama suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda işletme yetkilisi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan fuhuş yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliye 64 bin lira cezai işlem uygulandı.