Elazığ\'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "cemre-2" adı verilen operasyon kapsamında, 2 güzellik salonunda çalışanları masaj adı altında fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca, 128 kişiye idari para cezası uygulandı, iş yerleri ile ilgili işlem başlatıldı.
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İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen 'hayali tedavi' operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli, sebep oldukları kamu zararını gidermek amacıyla hazineye 24 milyon lira ödeme yapmalarının ardından serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde durdurdukları bir otomobilde yapılan aramada 120 litre sahte içki buldu. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Göztepe ile Boluspor yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek. Mücadele Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Burak Olcar yönetecek. Göztepe, 49 puanla 3. sırada yer alırken, Boluspor ise 39 puanla 7. sırada bulunuyor. İki takımın ilk devre karşılaşmasını Göztepe 2-0 kazanmıştı. Göztepe'de ise son 7 haftada 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan Doğan Erdoğan'ın sakatlığı bulunuyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Niğde'de yaptığı açıklamada, depremlerden etkilenen bölgelerde 307 bin konutun inşaatının devam ettiğini belirtti. Özhaseki, ayrıca yerinde dönüşümle ilgili 256 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu ve destek verdiklerini ifade etti.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çiftçilere satılmak üzere sahte gübre getirileceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 tırda 76 ton sahte gübre ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir bisikletli, yol kenarındaki otluk alanda bir kadının cansız bedenini buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kadının vücudunda herhangi bir kesici veya darp izi bulunmadı. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CHP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cafer Pekdemir, merkez Yenişehir ilçesinde düzenlenen bir programda kente yönelik projelerini açıkladı. Pekdemir, eğitim, sağlık ve ulaşım konularında hayata geçirmek istedikleri projeleri anlattı. Dicle Vadisi ve tramvay projelerine öncelik vereceklerini belirten Pekdemir, ayrıca öğrencilere burs, refakatçilere konukevi ve tekstil kente ulaşım konusunda çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Programa CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve İl Başkanı Abdullah Atik de katıldı.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul'u muradına erdireceklerini söyledi. İHH'nın düzenlediği kahvaltı programında konuşan Yıldırım, depremin yaralarını birlikte sarmaları gerektiğini belirtti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. Çiftçi, öğrencilerin projelerinin sergilendiği etkinlikte öğrencilere tavsiyelerde bulundu ve kırtasiye malzemeleri hediye etti.
Tanker şoförlüğü yapan Zeynel Aydemir, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde radyofrekans yöntemiyle tedavi edilerek 11 yıllık varis hastalığından kurtuldu. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Erin Tüysüz, radyofrekans yöntemiyle toplardamarlara tel göndererek radyo dalgalarıyla çaplarını küçülttüklerini belirtti. Aydemir, tedavinin rahat ve ağrısız geçtiğini ifade ederek, sağlığına kavuştuğunu söyledi.
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