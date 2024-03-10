Elazığ\'da Genç Yeryüzü Doktorları tarafından sağlık taraması yapıldı

Elazığ'da "Genç Yeryüzü Doktorları" tarafından sağlıkta farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara sağlık taraması yapıldı.
Fırat Üniversitesinde tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ile hemşirelik gibi bölümlerde okuyan öğrenciler Kallar Mahallesi'ndeki belediye taziye evinde düzenlene etkinlikte, tansiyon ve şeker ölçümü yaptı, vatandaşları akılcı ilaç kullanımı, beslenme sorunları, ağız ve diş sağlığı gibi konularda bilgilendirdi.
Fırat Genç Yeryüzü Doktorları sağlık taraması yaptıkları 200 kişiden 50'sini aile hekimliğine yönlendirdi.
Genç yeryüzü Doktorları Topluluk Başkanı Muhammed Alvan, yaklaşık 200 kişiye genel sağlık hizmetleri kapsamında sağlık taraması yaptıklarını belirterek, "iyilik ve sağlık" sloganıyla her zaman halkın yanında olmaya çalışacaklarını söyledi.
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Bolu'da düzenlenen 4. Uluslararası Basketbol Turnuvası, Bolulu sporseverlerin yoğun ilgisiyle sona erdi. 9 kadın takımı ve 24 erkek takımın yer aldığı turnuvada, 500 sporcu mücadele etti. Şampiyon olan Kemer Master takımının kaptanı Ebru Zeynep Şaylan, tecrübe ve deneyimin önemini vurguladı.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla birlikte bisiklet sürdü. Eroğlu, bisiklet turu sonrası yaptığı açıklamada, 300 bisikletli vatandaşın katıldığı etkinlikte 10 vatandaşa bisiklet hediye ettiklerini belirtti.
Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi'nde mücadele eden Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, son maçında Merinos Voleybol'u 3-0 yenerek adını play-off finaline yazdırdı. Başkan Rıza Karakaya, takımın başarısından duygusal anlar yaşadığını belirterek Bodrum'a spor tesisleri yapılması gerektiğini vurguladı.
Aydın İl Müftülüğü ve Efeler İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım' programına yüzlerce çocuk katıldı. Programda çocuklar Kur'an-ı Kerim ziyafeti, ilahiler ve kasideler dinledi, oyun parkında eğlendi ve akşam namazını büyükleriyle birlikte kıldı. İl Müftüsü Hasan Güneş, programın önemine vurgu yaparak çocukların hayatlarına dokunmanın ve onları geleceğe hazırlamanın görev olduğunu belirtti.
Samsun'da polis ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamette gerçekleştirdikleri operasyonda ayakkabı içine zulalanmış 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Arvas, esnafla görüşerek taleplerini dinliyor ve destek talebinde bulunuyor. Ayrıca, Van'ın kalkınması için projelerini paylaşıyor ve halkın enerjisiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtiyor.
Rusya'da doğan ilk dev panda olan Katyuşa, Cuma günü Moskova Hayvanat Bahçesi'nde halkın karşısına çıktı. 1 Ağustos 2023 tarihinde doğan Katyuşa'nın ebeveynleri Ru Yi ve Ding Ding, 2019 yılında Çin'den Rusya'ya getirilmişti. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri tarafından bildirildi.
Tekirdağ'da Hasan Ali Yücel Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Grup adına konuşan Mustafa Ammar Kılıç, Gazze'de İsrail'in soykırımının 156 gündür devam ettiğini belirterek, katliama dur denilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar konuşmanın ardından Filistin lehine slogan attı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, Müslüman alemi tarafından büyük özlemle beklenen Ramazan ayının tüm bereketiyle yüreklere mutluluk, manevi coşkular ve başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık getirmesi temennisinde bulundu.
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