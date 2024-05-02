Elazığ'da Gençlik Merkezi Gönüllüleri Maden İlçesinde Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da Gençlik Merkezi Gönüllüleri Maden İlçesinde Etkinlik Düzenledi

Elazığ\'da Gençlik Merkezi Gönüllüleri Maden İlçesinde Etkinlik Düzenledi

Elazığ'da bulunan Akçakiraz Gençlik Merkezi gönüllüleri, Maden ilçesindeki ortaokul öğrencilerine yönelik bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler için survivor parkuru oluşturuldu ve çeşitli oyunlar oynandı. Ayrıca müzikal gösteriler de sunuldu. Etkinliklerin amacı, öğrencilerin sosyal ve sportif gelişimine katkı sağlamaktı.

02.05.2024 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Akçakiraz Gençlik Merkezi gönüllüleri Maden ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.

Atatürk Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler için survivor parkuru oluşturuldu, öğrencilerle gönüllüler halat çekme ve voleybol gibi oyunlar oynadı.

Müzikal gösterilerin de sunulduğu etkinlikte öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, etkinliklerin amacının öğrencilerin sosyal ve sportif gelişimine katkı sunmak olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Akçakiraz Gençlik Merkezinden yapılan açıklamada, öğrencileri motive etmek amacıyla çeşitli etkinliklere imza atan gönüllülerin birbirinden farklı ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, bu anlamlı etkinliği gerçekleştiren gönüllülere ve çalışanlara teşekkür edildi.

Kaynak: AA

Akçakiraz, Voleybol, Gençlik, Elazığ, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Gençlik Merkezi Gönüllüleri Maden İlçesinde Etkinlik Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:17 Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor
20:21 CHP lideri Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 10 bin liralık hediye CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye
19:27 ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu
18:52 İşte tarihi görüşme sonrası detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iadeiziyaret gerçekleştirecek İşte tarihi görüşme sonrası detaylar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirecek
18:52 Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 21:38:37. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Gençlik Merkezi Gönüllüleri Maden İlçesinde Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement