Elazığ'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı

Elazığ\'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı

Elazığ'ın Maden ilçesinde yapılan bir operasyonda, yabancı uyruklu 5 şüphelinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Araç sürücüsü E.E.H, göçmenleri ülke içinde naklettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

21.02.2024 12:28  Güncelleme: 12:31
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Elazığ'ın Maden ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede Elazığ- Diyarbakır kara yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, yabancı uyruklu 5 şüphelinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

Araç sürücüsü E.E.H, para karşılığında yabanca uyruklu kişilerin ülke içinde naklini yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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