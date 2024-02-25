Elazığ'da Gümrük Kaçağı 150 Kilogram Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da Gümrük Kaçağı 150 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Elazığ\'da Gümrük Kaçağı 150 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Elazığ'da bir iş yerinde yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 150 kilogram tütün ile bir miktar boş makaron ve sigara malzemesi ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı ve şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

25.02.2024 15:37  Güncelleme: 15:39
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Elazığ'da bir iş yerinde gümrük kaçağı 150 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün satışı ihbarı üzerine Ş.G'nin iş yerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeğin desteğiyle iş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 150 kilogram kıyılmış tütün ile bir miktar boş makaron ve sigara malzemesi geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Elazığ'da Gümrük Kaçağı 150 Kilogram Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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