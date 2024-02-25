Elazığ\'da Gümrük Kaçağı 150 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

ABD'de 320 kilometrelik yeraltı tünellerinde yaşayan "köstebek insanlar"ın gizli yaşamı ifşa oldu

ABD'de gece kulüpleri ve kumarhaneleriyle ünlü Las Vegas'ın altındaki labirentlerde yaşayan 2000 kişinin gizli yaşamı gözler önüne serildi. Yaklaşık 320 kilometre uzunluğundaki tünellerde yaşayan ve kendilerine ''Köstebek İnsanlar'' adını veren insanların bir kısmının akli dengesinin yerinde olmadığı ve bir kısmının da uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi.