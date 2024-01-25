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Elazığ'da Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Elazığ'da Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, F.B'nin iş yerinde kaçak sigara satıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, 1540 bandrolsüz, boş makaron ve 1710 paket tütün ile doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Operasyonda F.B gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Elazığ\'da Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
25.01.2024 - 13:09,  Güncelleme: 13:10
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Elazığ'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, F.B'nin iş yerinde kaçak sigara satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptığı aramada, 1540 bandrolsüz, boş makaron ve 1710 paket tütün ile doldurulmuş makaron sigara ele geçirdi, F.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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