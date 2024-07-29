Elazığ'da hasarlı bina, 13 saatlik çalışmanın ardından ancak yıkılabildi - Son Dakika
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Elazığ'da hasarlı bina, 13 saatlik çalışmanın ardından ancak yıkılabildi

Elazığ'da yarım saatte yıkılması beklenen hasarlı 3 katlı bina, yıkım ekipleri tarafından 13 saatte ancak yıkılabildi. Binanın betonunun sağlam olması ve yapımında fazla demir kullanılmasından dolayı yıkım süreci uzadı.

29.07.2024 20:52
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Elazığ'da hasarlı bina, 13 saatlik çalışmanın ardından ancak yıkılabildi

ELAZIĞ - Elazığ'da yarım saatte yıkılması beklenen hasarlı 3 katlı bina, yıkım ekipleri tarafından 13 saatte ancak yıkılabildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde hasarlı olmasından dolayı yıkılması gereken 3 katlı bir bina için yıkım ekipleri dün öğle saatlerinde çalışmaya başladı. Yarım saatte yıkımı yapılması gereken bina, kolonları ve betonunun sağlam olmasından dolayı 7 saatte yıkılamadı. Yıkım çalışmalarına ara verilmesinin ardın dan ardından bugün sabah saatlerinde tekrar çalışmalara başlanıldı. Kepçe operatörünün dünden itibaren yaklaşık 13 saat boyunca yıkım için mücadele etmesine sonucu 3 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Binanın betonunun sağlam olması ve yapımında oldukça fazla demir kullanılmasından dolayı binanın dayanıklı olduğunu ifade eden yıkım ekipleri, "Dünden itibaren 3 katlı binanın yıkımı için yoğun çaba sarf ettik. Binayı yaklaşık 13 saat sonunda ancak yıkabildik. Normalde bu tür binaları çok erken yıkmamıza rağmen bu bina gerçekten bizi çok uğraştırdı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da hasarlı bina, 13 saatlik çalışmanın ardından ancak yıkılabildi - Son Dakika

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