Elazığ\'da Hentbol Antrenörü 4 Kız Öğrenciyi Taciz Etti İddiasıyla Tutuklandı

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Elazığ'da 4 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen hentbol antrenörü tutuklandı.

Kentteki bir spor kulübündeki 4 kız öğrenci, hentbol antrenörü, bir lisede de öğretmen olarak görev yapan İ.B. hakkında cinsel taciz iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.

Başlatılan soruşturma kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce açığa alınan İ.B, savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.