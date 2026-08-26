Elazığ'da huzur ve güven uygulaması
Kovancılar'da emniyet ekiplerince kimlik ve araç kontrolleri yapıldı, güvenlik önlemleri artırıldı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Yunus Emre Budak'ın koordinesinde İlhami Ertem Caddesi'nde denetim düzenlendi.
Uygulamada kimlik ve araç kontrolleri yapıldı.
Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamaların devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA
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