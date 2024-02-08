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Elazığ'da ilginç bulut görüntüsü: Sirrokümülüsleri görenler bir kez daha baktı

ELAZIĞ - Elazığ'da yüksek bulut tipi olan Sirrokümülüs görüntülendi. Bulutlar, buz kristallerinden oluşan taneli yapısı nedeniyle etkileyici görüntüler oluşturdu.

Elazığ'da vatandaşlar Sirrokümülüslerle güne uyandı. Gökyüzünde yaşanan doğa olayının görsel şölenini gören bazı vatandaşlar ellerine cep telefonlarını alarak bulutları çektiler. Bulutların görsel şölen oluşturduğunu belirten vatandaşlar, bu görüntüye her zaman denk gelmediklerini belirtti.

Sirrokümülüs, yüksek seviyede bulunan bir bulut tipi olarak tanımlanıyor. Bir katman halinde yayılmış ince, beyaz parçacıklar şeklindeki bulutlar, genellikle buğday tanesi veya küçük dalgacıklar halinde, birbirine bağlı ya da ayrık genellikle düzenli bir desen oluşturacak şekilde diziliyor.