KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Elazığ'da karşı şeride geçip M.C. (68) idaresindeki iş makinesinin altına giren otomobilde hayatını kaybeden sürücünün Hasan Bahtiyar Goral (26) olduğu belirlendi. Goral'ın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verilecek.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da İş Makinesinin Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Sürücünün Kimliği Belirlendi - Son Dakika
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