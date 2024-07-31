Elazığ'da İsmail Haniye için yürüyüş düzenlendi

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Elazığ'da 'Haniye' için yürüyüş

ELAZIĞ - Elazığ'da bir araya gelen yüzlerce kişi, hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılıp, yürüyüş gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için İran'ın başkenti Tahran'a giden Hamas lideri İsmail Haniye, kaldığı konutta suikast sonucu hayatını kaybetti. El- Aksa Platformu tarafından Haniye için program düzenlendi. İlk olarak akşam namazı sonrasın İzzetepaşa Cami'nde bir araya gelen gurup, Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Ardından yüzlerce kişi, Gazi Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar tekbirler ve sloganlar atarak yürüdü. Meydanda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden program, konuşmalar ve dualar ile sona erdi.