Elazığ'da İsmail Haniye için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da İsmail Haniye için yürüyüş düzenlendi

Elazığ'da bir araya gelen yüzlerce kişi, Hamas lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılıp, yürüyüş gerçekleştirdi. İran'ın başkenti Tahran'a giden Haniye'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesi üzerine El-Aksa Platformu tarafından düzenlenen programda, akşam namazı sonrasında İzzetepaşa Cami'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Ardından yüzlerce kişi, Gazi Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar tekbirler ve sloganlar atarak yürüdü. Program, Meydanda Kur'an-ı Kerim tilaveti, konuşmalar ve dualar ile sona erdi.

31.07.2024 22:37
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Elazığ'da 'Haniye' için yürüyüş

ELAZIĞ - Elazığ'da bir araya gelen yüzlerce kişi, hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılıp, yürüyüş gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için İran'ın başkenti Tahran'a giden Hamas lideri İsmail Haniye, kaldığı konutta suikast sonucu hayatını kaybetti. El- Aksa Platformu tarafından Haniye için program düzenlendi. İlk olarak akşam namazı sonrasın İzzetepaşa Cami'nde bir araya gelen gurup, Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Ardından yüzlerce kişi, Gazi Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar tekbirler ve sloganlar atarak yürüdü. Meydanda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden program, konuşmalar ve dualar ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da İsmail Haniye için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da İsmail Haniye için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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