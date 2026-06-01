Elazığ\'da Kaçak Avcılık Operasyonu

Elazığ'da baraj ve göletlerde kaçak avcılıkta kullanılan 200 metre ağ ile çok sayıda avcılık malzemesi ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koruma ve kontrol ekibi, tarafından önceki gece Keban Baraj gölü 15'inci bölgede yapılan su ürünleri av yasağı koruma ve kontrol denetimlerde 200 metre ağ ele geçirildi.

Denetimlerde ağa takılı 30 kilogram balık ve çuval içerisinde bulunan 15 kilogram olmak üzere 45 kilogram canlı balık, 2 paraşüt ağ, su kıyısında 50 metre uzunluğunda uzatma ağı ele geçirildi.

Akarsuda kepçe ile avcılık yaparken bir kişi tespit edildi.

Canlı balıklar yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.