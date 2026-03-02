Elazığ'da Kadın Cinayeti Davasında Hüküm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Kadın Cinayeti Davasında Hüküm

02.03.2026 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dilara Günana'nın katili Volkan Kaplan'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Kadın cinayetleri protesto edildi.

Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ'da Dilara Günana'nın 6 Mayıs 2024'te kaybolduktan 1 hafta sonra öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin davada sanık Volkan Kaplan "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Genç kadının ölümüne ilişkin dava Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Volkan Kaplan, suça yardımdan yargılanan babası Yaşar Kaplan ve Dilara Günana'nın yakınları ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmayı bazı kadın derneklerinin temsilcileri de takip etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerini dinlemesinin ardından hükmü açıkladı. Buna göre Volkan Kaplan "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 6136 sayılı yasaya muhalefetten de 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Yaşar Kaplan da "suç delillerini gizleme" suçundan 2 yıl hapis cezasına mahküm edildi.

"Her güne yeni bir şiddet haberiyle uyanmak istemiyoruz"

Elazığ Kadın Platformu üyeleri, davanın ardından adliye önünde açıklama yaptı. Grup adına konuşan Dilan Gültekin, kadın cinayetlerinin son bulması gerektiğini söyledi.

Kadınların yaşam hakkının pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini ifade eden Gültekin, "Artık her güne yeni bir şiddet haberiyle uyanmak istemiyoruz. Kadın cinayetleri birer istatistik değil, yarım bırakılmış hayatlar ve sistemin birer sonucudur. Kadın cinayetleri bireysel değildir; sistematik, örgütlü ve devletin cezasızlık politikasıyla beslenmektedir. Buradan adalet sistemine sesleniyoruz; kadınların yaşam hakkını pazarlık konusu yapmayın. Hiçbir tahrik bahanesi, hiçbir pişmanlık sözü bir cinayeti hafifletemez" diye konuştu.

Elazığ'da 6 Mayıs 2024'te merkeze bağlı Sedeftepe Köyü'ne gittikten sonra kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki Dilara Günana'nın cesedi 13 Mayıs'ta bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Kadın Cinayeti Davasında Hüküm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21’e yükseldi Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
UEFA listeyi duyurdu: İlk 25’te Süper Lig’den sadece Galatasaray var UEFA listeyi duyurdu: İlk 25'te Süper Lig'den sadece Galatasaray var
Fenerbahçe’de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi Fenerbahçe'de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu

16:46
Ali Hamaney’in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:01
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
15:51
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
14:53
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 17:05:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Elazığ'da Kadın Cinayeti Davasında Hüküm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.