Elazığ'da Kaldırım Göçtü, İşçi Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Kaldırım Göçtü, İşçi Kurtarıldı

Elazığ\'da Kaldırım Göçtü, İşçi Kurtarıldı
06.05.2026 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanalizasyon çalışmasında çökme sonucu göçükte kalan işçi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Elazığ'da kanalizasyon çalışması sırasında kaldırımın çökmesi sonucu göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeni Mahalle'de yapımı süren iş merkezinin kanalizasyon çalışması sırasında kaldırımda çökme meydana geldi.

Bu sırada kaldırımda bulunan bir işçi göçük altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İşçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçi, tedavisi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Kaldırım Göçtü, İşçi Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Marmaris’te ’kaza’ denilerek kapatılan dosya açıldı 2 kişi cinayetten tutuklandı Marmaris'te 'kaza' denilerek kapatılan dosya açıldı; 2 kişi cinayetten tutuklandı
Görevlinin karısını öldüren şahıs, cinayetten sonra ellerini yıkamış Görevlinin karısını öldüren şahıs, cinayetten sonra ellerini yıkamış

18:40
Marmaris’te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
18:36
Aykut Kocaman’dan sonra bir isim daha Aziz Yıldırım’dan dünyaca ünlü hocaya kanca
Aykut Kocaman'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü hocaya kanca
17:31
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 18:59:26. #.0.5#
SON DAKİKA: Elazığ'da Kaldırım Göçtü, İşçi Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.