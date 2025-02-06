Elazığ\'da Kar Sebebiyle 371 Köy Yolu Kapandı

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Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 371 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde gece saatlerinde başlayan ve yer yer devam eden kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle merkez ve ilçelerde 371 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için 97 araç ve 120 personel ile çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Öte yandan ekipler, Keban Kaymakamlığından gelen bir evdeki yangın ihbarı üzerine, Baskil ilçesine bağlı Akuşak köyü ile Keban ilçesinin Gökbelen köyü arasındaki yolu kısa sürede açarak, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesini sağladı.