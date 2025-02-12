Elazığ\'da Kar Yağışı 129 Köy Yolunu Kapattı

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ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 129 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde sürücüler yağış nedeniyle hızlarını düşürerek ilerledi. Yüksek kesimlerde etkisini artıran yağış nedeniyle ilçelerden Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 10, Maden'de 38, Palu'da 31 ve Sivrice'de 40 olmak üzere 129 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 97 araç ve 120 personelle yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.