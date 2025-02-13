Elazığ\'da Kar Yağışı 159 Köy Yolunu Kapatmıştır

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ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 159 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından başlayan kar yağışı, kırsal bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Merkeze bağlı 15 köy ile ilçelerden Alacakkaya'da 10, Arıcak'ta 3, Maden'de 38, Karakoçan'da 8, Keban'da 3, Kovancılar'da 22, Palu'da 29 ve Sivrice'de 31 olmak üzere toplam 159 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, 97 araç ve 120 personelle çalışmalarını sürdürüyor.