Elazığ'da, Karakaya Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Keban İlçesi Akçatepe köyü mevkisinde, baraj gölünde balıkçılık yapan vatandaşlar, gölde hareketsiz bir kişi gördü.
???????İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu erkeğe ait olduğu belirlenen ceset sudan çıkarıldı.
Ceset, otopsi için Fırat Üniversitesi morguna gönderildi.
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