Karakoçan ilçesine bağlı Yeşilbelen köyünde rahatsızlanan kişi için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Bölgeye giden ekipler, kar nedeniyle yolun kapalı olduğunu görünce İl Özel İdaresi'ne haber verdi. Ekiplerin çalışması ile yol açılırken, hasta ambulans hastaneye kaldırıldı. Diğer yandan Sivrice ilçesi Gözeli kara yolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıkan TIR, İl Özel İdaresi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Kardan Mahsur Kalan Hastaya Yardım - Son Dakika
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