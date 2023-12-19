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Elazığ'da Kardeşlerin Evlerinin Terası Garaja Dönüştü - Son Dakika
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Elazığ'da Kardeşlerin Evlerinin Terası Garaja Dönüştü

Elazığ'ın Maden ilçesinde yaşayan iki kardeş, Tofaş ve Renault marka 7 araç için evlerinin teras katını garaja dönüştürdü. İlker ve Soner Çağıran kardeşler, araçların bakımını yaparak hayallerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Elazığ\'da Kardeşlerin Evlerinin Terası Garaja Dönüştü
19.12.2023 - 11:17,
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Elazığ'ın Maden ilçesinde yaşayan iki kardeş, bir döneme damgasını vuran ve yıllar önce üretimi duran Tofaş ve Renault marka 7 araç için evlerinin teras katını garaja dönüştürdü.

Bahçelievler Mahallesi'nde otomobil restorasyonuyla ilgilenen İlker (38) ve Soner Çağıran (30) kardeşler, çocuk yaşlardan bu yana Tofaş ve Renault marka araçlara ilgi duyuyor.

İki kardeş bu ilgi üzerine 10 yıl önce, üretimi şu anda yapılmayan Tofaş'ın Doğan serisinden 5, Renault 12 serisinden de 2 araç satın aldı.

Mihrap Dağı eteklerinde, bir vadinin yamacına kurulan evlerinin kot farkından dolayı 4. kattaki terasta oluşturdukları garajda araçların bakımını yapan kardeşler, günlerinin büyük bölümünü burada geçiriyor.

"Çok şükür hayalimize kavuştuk"

İlker Çağıran, AA muhabirine, hayalini kurdukları araçları muhafaza etmek için evlerinin dördüncü katı olan 300 metrekarelik bir alanı garaja çevirdiklerini söyledi.

"İlk başlarda 'Arabalar evin dördüncü katında nasıl olur?', 'Arabaları oraya vinçle mi çıkardınız, helikopterle mi bıraktınız? gibi görenlerin sorularıyla karşılaştık. İlçenin dağlık olması nedeniyle karşı cepheden bakıldığında ev tamamen uçurumun ucunda ama arkadan gelen yol evin dördüncü katına denk geliyor. Buradan araçların giriş çıkışını yapıyoruz." diyen Çağıran, 10 yıldır araçların bakımını bu alanda yaptıklarını belirtti.

Çağıran, araçları yağmur, çamur ve dolu riskine karşı koruduklarını anlatarak, bu sayede çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu otomobillerle iç içe olduğunu kaydetti.

Çağıran, hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarına değinerek, şöyle konuştu:

"Otomobiller evimizin üzerinde olduğu için sanki evin bireyiymiş gibi oldu. Canımız sıkıldığında dördüncü kata çıkıp araçlarımızla vakit geçiriyoruz. Cila, boya koruma ve temizliğini yapıyoruz. Çok şükür hayalimize kavuştuk. Araçlarımıza bebek gibi bakıyoruz. Elimizde 40 yıllık geçmişi olan ve orijinal kalmış arabalar var. Bu araçlarla ilgili şu an hayal ettiğimiz yerdeyiz."

İnsanların bu arabalarla duygusal bir bağı olduğuna işaret eden Çağıran, olası satma durumunda bu araçları kendileri gibi değer veren kişilere satacaklarını ifade etti.

"Bu arabalarla uğraşmaktan mutluluk duyuyoruz"

Soner Çağıran ise ağabeyiyle zamanlarının büyük bölümünü evlerinin adeta garaja dönüştürdükleri teras katında geçirdiklerini belirtti.

Çağıran, "Bu arabalara olan ilgimiz ve sevgimiz çok başka bir seviyede. Böyle bir yerde bu arabalarla uğraşmaktan mutluluk duyuyoruz. Garajımızın evimizin üstünde olması ayrı bir güzel. Gelip burada araçlarımızla zaman geçirmek bizi mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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