Elazığ'da Kayıp İbrahim Kaya İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
Elazığ'da Kayıp İbrahim Kaya İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Elazığ\'da Kayıp İbrahim Kaya İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
15.02.2026 14:14
74 yaşındaki İbrahim Kaya, 7 Şubat'tan beri kayıp. 8'inci günde aramalar devam ediyor.

Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için başlatılan aramalar 8'inci gününde devam ediyor.

Merkez Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 7 Şubat'ta ayrılan Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince başlatılan arama çalışmaları 8'inci gününde sürüyor.

AFAD Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, mahalle çevresinde ve civar bölgelerde titizlikle yürütülen aramalarda şu ana kadar herhangi bir bulguya ulaşamadıklarını belirtti.

Kaya'nın yakınlarının beyanları doğrultusunda arama çalışmalarına 32 kişilik uzman ekiple Keban Baraj Gölü'nün Aydıncık köyü mevkisinde devam ettiklerini aktaran Polat, 158 kilometrekarelik alandaki tüm sulak bölgelerin, kuyular ve göletlerin hem dalgıç ekipler tarafından hem de dron desteğiyle havadan ve karadan tarandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İbrahim Kaya, Güvenlik, Elazığ, Güncel

Son Dakika Güncel Elazığ'da Kayıp İbrahim Kaya İçin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Elazığ'da Kayıp İbrahim Kaya İçin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
