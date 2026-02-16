Elazığ\'da Kayıp İbrahim Kaya İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için başlatılan aramalar 9'uncu gününde devam ediyor.

Merkez Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 7 Şubat'ta ayrılan Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince başlatılan arama çalışmaları 9'uncu gününde sürüyor.

35 kişilik uzman ekip, 11 araç, arama kurtarma köpeği, 3 dron ve 2 botla devam eden aramalar, Keban Baraj Gölü'nün, merkeze bağlı Aydıncık ve Kurtdere köyleri arasındaki bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Bu arada, aramaların başladığı ilk günden bu yana yaklaşık 197 kilometrekarelik alan tarandı.