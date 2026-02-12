Elazığ'da Kayıp İbrahim Kaya İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
Elazığ'da Kayıp İbrahim Kaya İçin Arama Devam Ediyor

12.02.2026 11:09
74 yaşındaki İbrahim Kaya için başlatılan arama çalışmaları 5. günde sürüyor, sonuç alınamadı.

Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için başlatılan arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor.

Merkez Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 7 Şubat'ta ayrılan Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine AFAD koordinasyonunda, UMKE ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor.

AFAD Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, yaptığı açıklamada, Karayolları, belediye, itfaiye, bazı kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı yaklaşık 100 kişilik ekiple arama çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Malatya ve Diyarbakır'dan getirilen kadavra köpeklerinin yanı sıra arama çalışmalarında dronların da yer aldığını ifade eden Polat, şu ana kadar 70 kilometrekarelik alanın tarandığını belirtti.

Polat, arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün de yaklaşık 10 kilometrekarelik alanı taramayı planlıyoruz. Ailenin işaret ettiği ve şüphe duyduğu bölgelerde de aramalar yapılıyor. Ayrıca vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiriyoruz. Ancak şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşamadık." dedi."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İbrahim Kaya, Güvenlik, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
