Elazığ'da Kayıp İbrahim Kaya İçin Arama Devam Ediyor

14.02.2026 11:51
74 yaşındaki İbrahim Kaya'nın kaybolmasının ardından 7. günde arama çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için başlatılan arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor.

Merkez Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 7 Şubat'ta ayrılan Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince başlatılan arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor.

AFAD Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, arama faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Ekiplerin teknik imkanlarla sahada görev yaptığını aktaran Polat, şunları kaydetti:

"50 kişilik ekiple arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyoruz. Bu ekiplerin içerisinde AFAD, jandarma, emniyet personeli, su altı dalgıçlarımız, drone ekiplerimiz ve UMKE yer alıyor. Önceki günlere göre kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına ait personel sayısını azalttık. Çalışmalarımızı daha çok teknik veriler üzerinden yoğunlaştırmış durumdayız."

Dron görüntüleri ve su altı ekiplerimizin elde ettiği bulgular doğrultusunda hareket ediyoruz. Ayrıca mahalle muhtarına gelen bilgiler ile ailenin paylaştığı bilgiler doğrultusunda ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Asılsız ihbarlar da geliyor, benzetmeler oluyor. Bunların tamamını titizlikle değerlendiriyoruz."

Kaynak: AA

