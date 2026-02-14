Elazığ\'da Kayıp İbrahim Kaya İçin Arama Devam Ediyor

ELAZIĞ'da 8 gün önce evden çıktıktan sonra haber alınamayan İbrahim Kaya (74) için başlatılan arama çalışmalarında 121 kilometrelik alan tarandı, ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 7 Şubat'ta sabah saatlerinde çıkan İbrahim Kaya'ya ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. AFAD, UMKE, jandarma, polis, Elazığ Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşlarından ve gönüllülerden oluşan 51 kişilik ekip, Kaya'yı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmaları karadan iz takip köpekleri, havadan da dronlarla yapılıyor. Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri de dere ve göletlerde dalgıçlarla arama gerçekleştiriyor. Ekipler şimdiye kadar 121 kilometrelik alanı taradı ancak herhangi bir ize rastlanmadı.