Elazığ\'da Kayıp İbrahim Kaya İçin Arama Devam Ediyor

ELAZIĞ'da evden çıktıktan sonra haber alınamayan İbrahim Kaya (74) için başlatılan arama çalışmaları, 9'uncu gününde de sürüyor.

Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 7 Şubat'ta sabah saatlerinde çıkan İbrahim Kaya'ya ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerle arama çalışması başlatıldı. Arama faaliyetleri, AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 32 kişilik uzman personel tarafından 9'uncu gününde de sürüyor. Çalışmalar kapsamında Keban Barajı sahil kesimleri hem havadan hem de karadan kontrol edilirken, Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar da sulak alanlar ile su birikintilerinde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

