Elazığ\'da Kaza: Pınar Şimşek Hayatını Kaybetti

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ELAZIĞ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Pınar Şimşek (50), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 14 Eylül'de Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Ö.F.Y. yönetimindeki 23 EG 091 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Pınar Şimşek'e çarptı. Kazada Şimşek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücü Ö.F.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.