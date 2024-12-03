Elazığ'da Kış Lastiği Denetimi - Son Dakika
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Elazığ'da Kış Lastiği Denetimi

Elazığ'da trafik ekipleri, kış lastiği denetimi yaparak sürücüleri bilgilendirdi ve güvenliği artırdı.

03.12.2024 22:14
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Elazığ'da trafik ekiplerinden kış lastiği denetimi

ELAZIĞ - Elazığ'da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası bağlantı yollarında kış lastiği denetimi gerçekleştirdi ve sürücüleri bilgilendirdi.

Ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibariyle ülke genelinde başlamasıyla birlikte Elazığ Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kış lastiği denetimlerine başladı. Denetimlerde ekipler, araçları durdurarak tek tek lastikleri kontrol etti. Trafik kazalarının önlenmesi ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla kış lastiğinin önemine değinen ekipler, uygulamanın 1 Nisan 2025'e kadar devam edeceğini aktardı. Kış lastiklerinin, yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu sağladığını ve kurallara uyulması gerektiğini hatırlatan ekipler, sürücülere bilgilendirici broşürler dağıttı.

Kış lastiklerini taktığını belirten sürücülerden Süleyman Biçer, "Ekipler de lastikleri kontrol ettiler. Ekipler denetim yapmazsa kazalarda artış olur. Polis ekiplerinin bu uygulamasından çok memnunuz. Devletimizden Allah razı olsun. Bütün sürücüler kış lastiği takarsa daha iyi olur. Kış lastiği olmazsa araçların kayması sonucu trafik kazaları meydana gelir" dedi.

Ekiplerin kış lastiği uygulamasının yerinde olduğunu aktaran bir diğer sürücü Bekir Tanrıverdi ise "Ekiplerimizin her zaman yanındayız. Kışlık lastiklerimin hepsi de takılıdır. Ben kışlık lastiklerimi zaten yeni aldım. Hem benim için hem de vatandaşlar için kış lastiği önemlidir. Kar yağdığında aracın daha rahat gitmesi için kış lastiği önemlidir. Aracın bagaj kısmında zincir de var" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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