Elazığ'da Metrelerce Uzunluktaki Yılanların Çiftleşme Dansı

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Metrelerce uzunluktaki yılanları görünce neye uğradığını şaşırdı

ELAZIĞ - Elazığ'da yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da havalarsın iyice ısınmasıyla birlikte yılanlar daha fazla görülmeye başlandı. Baskil ilçesine bağlı Hacıhüseyinler köyünde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansını gören bir kişi telefonuna sarılıp o anları kaydetti. Vatandaş panikle yılanları çekerken, hayvanlar bir süre sonra gözden kayboldu.