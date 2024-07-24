Elazığ'da Metrelerce Uzunluktaki Yılanların Çiftleşme Dansı

Metrelerce uzunluktaki yılanları görünce neye uğradığını şaşırdı
ELAZIĞ - Elazığ'da yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'da havalarsın iyice ısınmasıyla birlikte yılanlar daha fazla görülmeye başlandı. Baskil ilçesine bağlı Hacıhüseyinler köyünde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansını gören bir kişi telefonuna sarılıp o anları kaydetti. Vatandaş panikle yılanları çekerken, hayvanlar bir süre sonra gözden kayboldu.
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