Elazığ'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı
Elazığ'da minibüs ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Elazığ'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
R.D. yönetimindeki 23 EZ 836 plakalı minibüs, Elazığ-Keban kara yolu Cip köyü mevkisinde B.K'nin kullandığı 34 FOP 20 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Minibüs, daha sonra yolun kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun??????? tabelasına çarptı.
Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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