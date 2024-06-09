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Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olan oklu kirpi görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede korunan oklu kirpi görüntülendi.

Afrika'da yaşadığı bilinen ve nadiren Türkiye'de de görülen oklu kirpi, Baskil ilçesi Gemisi köyünde boş bir sulama havuzunda görüntülendi. Bir kişi tarafından görüntülenen oklu kirpi, kısa bir süre sulama havuzunda durduktan sonra gözden kayboldu.